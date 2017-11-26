İstanbul'da Haliç'te denizden kimliği belirlenemeyen ceset çıkarıldı. O sırada balık tutan vatandaşların ise umursamadan balık tutmaya devam etmeleri görenleri şaşırttı.

İstanbul Haliç'te deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi görenler hemen Sahil Güvenliğe haber verdi. Ekipler cansız bedeni sudan çıkardı ve cesedin üzeri örtüldü. Hemen yan tarafta bulunan balıkçılar ise bunu hiç umursamadı.

CESEDİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Haliç Metro Köprü altında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Belirtilen noktaya gelen ekipler bota aldığı kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Karaya çıkartılan ceset üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin üzeri örtüldü, bölgeye olay yeri inceleme beklenmeye başladı.

BALIKÇILAR ALDIRIŞ ETMEDİ

Bu sırada olta balıkçılarının, birkaç metre ötelerinde duran cesede aldırış etmeden balık tutmaya devam ettiği görüldü. Kişinin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada