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denizli'de 31 polis fetö'den gözaltında

DENİZLİ'DE 31 POLİS FETÖ'DEN GÖZALTINDA

Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen, aralarında emniyet müdür yardımcısı, müdür ve komiserlerin de bulunduğu 31 polis, gözaltına alındı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 15:58
Puan Ver : Denizli'de 31 Polis Fetö'den Gözaltında(10/10)8


Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı olan 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen, aralarında emniyet müdür yardımcısı, müdür ve komiserlerin de bulunduğu 31 polis, gözaltına alındı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen polislere yönelik operasyon yaptı. Daha önce açığa alınan, aralarında emniyet müdür yardımcısı, şube müdürü, komiser ve memurların da bulunduğu 31 polis, operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de aramalar yapıldı. Gözaltına alınan polisler, emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








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