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DENİZLİ'DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ!


DENİZLİ'DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ!
Tarih : 26 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Denizli'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem Vatandaşları Sokağa Döktü!(7/10)5


Denizli'de 4,5 şiddetinde meydana gelen deprem panik yarattı. İlk gelen bilgilere göre ölen yaralanan olmadı.



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Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 14.37 civarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.



 



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.37'de, Honaz ilçesi merkezli olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Denizli il merkezinde de hissedildi. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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