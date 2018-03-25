Denizli'de sürücü aracının hakimiyetini kaybedince gölete uçtu. Araçtan yaralı kurtulan bir kişinin polise haber vermesi sonucu 5 kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP GÖLETE UÇTU

Kaza, Denizli-Muğla karayolu üzeri Tavas ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesinde su birikintisine uçtu.

SAĞ KURTULAN KİŞİ HABER VERDİ

Aracın içerisinde yaralı olarak kurtulmayı başaran Muharrem Çineli'nin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun uğraşlar sonucu düştüğü su birikintisinden vinç ile çıkarıldı.

ARAÇTA SIKIŞAN 5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Ardından inceleme yapan ekipler araç içerisinde Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Kazada ölenlerin cesedi yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada