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DENİZLİ'DE İLK FETÖ DURUŞMASI BAŞLADI


DENİZLİ'DE İLK FETÖ DURUŞMASI BAŞLADI
Tarih : 12 Aralık 2016, 12:01
Puan Ver : Denizli'de İlk Fetö Duruşması Başladı(10/10)11


Denizli'de, FETÖ/PDY'nin sözde 6 eyaletinden birisi olarak gösterilen Tavas ilçesinin 'Çatı Yapılanması'nın anlatıldığı ve 31'i tutuklu 72 şüphelinin bulunduğu davanın şüphelileri hakim karşısına çıktı. Denizli'de ilk FETÖ yargılanması olarak gösterilen duruşuma, FETÖ'nün Denizli'de oluşturduğu sözde 6 eyaletten birisi olan "Tavas çatı yapılanması" anlatılıyor.



Denizli 2'nci Ağır ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya önce sanık avukatları ve şüphelilerin birinci derecedeki yakınları,ardından da basın mensupları duruşma salonuna alındı. Duruşma, darbe girişimi kapsamında yargılanan Fethullahçı Terör Örgütü şüphelilerin yargılanması için hazırlanan Denizli Kültür ve Kongre Merkezi'nde görülüyor.

Yargılanmanın yapıldığı kongre merkezi etrafında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.



 



kaynak:sabah








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