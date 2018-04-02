DENİZLİ'DE SU KUYUSUNDA YAKILMIŞ CESET BULUNDU!
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yakılmış bir erkek cesedi bulundu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yakılmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınamayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.
YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULDULAR
Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki 3 metre derinliğindeki boş su kuyusundaki çöpleri temizlemek isteyen çevredeki tarla sahipleri, yanmış bir erkek cesedi görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.
4 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLÜP YAKILMIŞ
Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, su kuyusu ve çevresinde inceleme yapıp, delil topladı. Yaklaşık 4 ay önce öldürülüp yakıldığı tahmin edilen tanınamayacak haldeki ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fransa Rahat Durmuyor! Münbiç'e Uzman Askerlerini Gönderdi
- Kızına Tokat Atan Anneye 1,5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
- Erdoğan, Türkiye'de Kimsenin Can Ve Mal Güvenliği Yok Diyen Chp'li Vekile Sert Çıktı: Mankurt
- Tarihte İlk Kez Londra'da İşlenen Cinayet Sayısı New York'u Geçti
- Karlov Suikastı Soruşturmasında Gülen Ve Uslu İçin Yakalama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder Ve Cüneyt Çakır Heyecanı Başlıyor
- Fenerbahçe'de Seçimde 25 Bin Üye Oy Kullanabilecek
- Dünya Kupası Elçisi, Trabzonspor Maçı Sonrası Galatasaraylı Taraftarları Coşturdu
- Beşiktaşlı Futbolcular Talisca'ya Takıldı: Uber'le Mi Gittin
- Transfer Piyasası Çıldırdı, 200 Milyon Euroluk Teklif Hazır
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar