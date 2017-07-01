

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nü besleyen önemli kaynaklardan biri olan Küfi Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşanıyor.







İHA'nın haberine göre, Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nü ve Menderes Nehri'ni besleyen tatlı su kaynaklarından biri Küfi Çayı'nda son günlerde henüz belirlenemeyen nedenle toplu balık ölümleri yaşanıyor. Çayın çevresinde tarım yapan vatandaşlar olayı tedirginlikle izlerken, yaşanan toplu balık ölümlerinin tarım alanlarını da tehdit ettiği belirtildi. Suların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten çiftçiler, çok sayıda balığın öldüğünü belirtiyor. Köylüler, yaşanan bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istedi.







NEDENİ AZALAN SU MİKTARI MI?







Küfi Çayı'nda ilaç depolarının doldurulduğunu ve temizlendiğini ileri süren bazı çiftçiler ise, balık ölümlerinin dereye atılan ilaç atıklarından dolayı olduğunu iddia etti. Dere içinde ve kenarında çok sayıda ilaç ambalajı ve atığı bulunuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise balık ölümlerinin sulama sezonun açılması ile azalan su miktarından olabileceğini belirtti.







Bazı çiftçiler, Küfi Çayı'na yakın yerde bulunan tarım arazilerini traktör yardımıyla suladıklarını söyledi. Çiftçiler, "Balıkları öldüren, canlının yaşayamadığı suda çiftçilerimiz, tarım arazilerini suluyor. Buralarda kullandığımız sular, belki insana da geçecek. Ölen balıklar, bir süre sonra suyun üzerine çıkıyor veya kenarlara birikiyor" diye konuştu.







kaynak:habertürk