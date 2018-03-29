DENİZLİLİ BESTECİ, ÇİFTLİK BANK İÇİN ŞARKI YAZDI! İŞTE SÖZLERİ
Denizli'de kurduğu Grup SİS ile Anadolu folk rock müziği yapan besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, son zamanlarda binlerce vatandaşın dolandırıldığı Çiftlik Bank üzerine şarkı yazdı.
Denizli'de kurduğu Grup SİS ile Anadolu folk rock müziği yapan besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, son zamanlarda binlerce vatandaşın dolandırıldığı Çiftlik Bank üzerine şarkı yaptı. Bestelediği şarkıyı seslendiren Türkay, vatandaşları bundan sonrası için uyarmayı amaçladığını söyledi.
"VATANDAŞLARI KENDİ YÖNTEMİMİZLE UYARALIM DEDİK"
Çiftlik Bank şarkısını topluma mesaj vermesi için bestelediğini söyleyen Hurşit Türkay, "Bu ülke Banker Kastelli, Jet Fadıl ve batan bankaları gördü, vatandaşlarımız dolandırıldı. En son Çiftlikbank olayı çıktı. Binlerce vatandaşımız dolandırıldı. 1 lirayla 1500 liranın kazanılmayacağını vatandaşımız da bilmeli. Burada vatandaşımızın da suçu var. Şarkıdaki şu söz 'Cümle alem sorar olmuş, cümbür cemaat Çiftlikbank' cümlesi olayı anlatıyor. Şarkıda uyarı bölümünde de 'Vallahi alınır, hem küser, hem darılır' dedik. Biz de sanatçı olarak vatandaşımızı kendi yöntemimizle uyarmak istedik. Sanat toplum içindir felsefesiyle hareket edip, Çiftlikbank olayını şarkıya dönüştürdüm. 9/8'lik hareketli, hicivli şarkıya dönüştürdük. Katıldığımız etkinliklerde bu şarkıyı söylüyoruz ve büyük ilgi görüyor. Amacımız vatandaşımızı şarkıyla uyarmak" dedi.
ÇİFTLİKBANK ŞARKISININ SÖZLERİ
Vah benim memleketim/ Akıl küpü sivri zeka/ Cin gibi, ele verir talkını/ Havuduyla yutar salkımı/ Sakın ola şudur deme/ Sirkesiz piyaz yeme/ Sen sen ol, fikir deme/ Vallahi alınır, hem küser/ Hemi de darılır/ Geliver gardaş, gel bir bak/ Dört bir yanda bir şak şak aman Allah/ Sürü sürü sığırcık/ Gayneyo Tosunbank/ Gayneyo Çiftlikbank/ Fadimem gelsin bağlardan/ Cemilem dönsün dağlardan, yeter gari/ Cümle alem sorar olmuş/ Cümbür cemaat Tosunbank/ Cümbür cemaat Çiftlikbank/ Tarih derler tekerrürden/ Vazgeçmeyiz kerevizden/ Cümbür cemaat Çiftlikbank
Kaynak: haberinburada
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