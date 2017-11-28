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Denizlispor Evinde Balıkesirpsor'a 2-0 Kaybetti

DENİZLİSPOR EVİNDE BALIKESİRPSOR'A 2-0 KAYBETTİ

Denizlispor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup oldu.

Tarih : 28 Kasım 2017, 01:30
Puan Ver : Denizlispor Evinde Balıkesirpsor'a 2-0 Kaybetti(10/10)6

TFF 1.Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Denizlispor sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenildi.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibin gollerini 10. dakikada Abdülkadir Özgen ve 45'te Sedat Şahintürk attı.

Bu sonuçla Denizlispor 11 puanda kalırken Balıkesirspor Baltok ise puanını 18'e yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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