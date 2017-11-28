DENİZLİSPOR EVİNDE BALIKESİRPSOR'A 2-0 KAYBETTİ
Denizlispor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup oldu.
TFF 1.Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Denizlispor sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenildi.
GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibin gollerini 10. dakikada Abdülkadir Özgen ve 45'te Sedat Şahintürk attı.
Bu sonuçla Denizlispor 11 puanda kalırken Balıkesirspor Baltok ise puanını 18'e yükseltti.
Kaynak: haberinburada
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