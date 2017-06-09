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denizlispor, ismet taşdemir ile görüştü

DENİZLİSPOR, İSMET TAŞDEMİR İLE GÖRÜŞTÜ

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Denizlispor, geçen sezon Ankaragücü'nü TFF 1'inci Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir ile ilk görüşmeyi yaptı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:48
Puan Ver : Denizlispor, İsmet Taşdemir İle Görüştü(7/10)7


Futbolculuğunda farklı dönemlerde 5 sezon Denizlispor'da forma giyen Taşdemir, teklifi düşünmek için yönetimden süre isterken, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat genç teknik adamla haftaya bir kez daha masaya oturacakları bilgisini verdi.



Öte yandan iç transfer çalışmalarını da sürdüren Denizlispor'da Barış Örücü'nün pazartesi günü Denizli'ye gelerek son görüşmeyi yapacağı öğrenildi.

FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağını kaldırmaya çalışan Başkan Mustafa Üstek ile Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Futbol Federasyonu genel kurulunda Başkan Yıldırım Demirören ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi olan TFF Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı ile görüştü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Denizlispor  İsmet  Taşdemir  İle  Görüştü    haber

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