DENİZLİSPOR'DA YUSUF ŞİMŞEK DÖNÜYOR
TFF 1. Lig'de teknik direktör arayışını sürdüren Denizlispor, Yücel İldiz'le maddi konularda anlaşamadı, ibreyi 2013-14 sezonunda da takımın başında yer alan Yusuf Şimşek'e çevirdi.
Denizlispor'da uzun yıllar forma da giyen Yusuf Şimşek, dün akşam Denizli'ye gelerek Başkan Mustafa Üstek ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat'la ön görüşme yaptı.
Görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ikinci bir görüşme yapılacağı belirtildi.Şimşek'in Denizlispor'da görev yapmak istediğini söylediği, rakamın kendisi için önemli olmadığı, boş mukaveleye bile imza atabileceğini vurguladığı öğrenildi.
Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Yusuf Şimşek bizim eski futbolcumuz ve eski teknik direktörümüz. Kendisiyle masaya oturduk ve görüştük. Ama henüz anlaşma sağlanmadı. Detayları konuşacağız. Umarım görüşme olumlu sonuçlanır" dedi. Yusuf Şimşek, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor takımlarını çalıştırdı.
kaynak:sabah
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