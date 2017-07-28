DEPORTİVO'LU EMRE ÇOLAK, HAZIRLIK MAÇINDA 2 GOL ATTI
İspanyol ekibi Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, Racing Ferrol'le yapılan hazırlık maçında 2 gol atarak sezona hızlı gireceğinin sinyalini verdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Deportivo, hazırlık maçında Racing Ferrol'u 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Çolak 10. dakikada gol perdesini açarken, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. Deportivo'nun diğer golünü Juanfran ile kendi kalesine Da Lama kaydetti.
GEÇEN SEZONUN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ
Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile Deportivo'nun en iyi futbolcuları arasında gösterilen Emre, sezon öncesi performansıyla da yeni sezonda yine takımının en büyük kozu olacağını gösterdi.
Kaynak: Skorer
Kaynak: haberinburada
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