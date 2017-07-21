DEPREM SONRASI BODRUM'DA UÇAKLARDA YER KALMADI
Bodrum'da dün gece yaşanan depremin ardından tatil planlarını değiştirerek bölgeden ayrılmak isteyen tatilciler, hava ulaşımına yoğun ilgi gösterince uçaklarda yer kalmadı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre dün gece saat 01.31'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgeden ayrılmak isteyen tatilciler, havayolu firmalarına yoğun ilgi gösteriyor.
UÇAKLARDA YER KALMADI
Tatilcilerin geri dönüş talebi nedeniyle başta Türk Hava Yolları(THY) olmak üzere Muğla'nın Milas- Bodrum ve Dalman Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılan uçaklarda neredeyse yer kalmadı. Havayolu şirketlerinin gün içerisindeki onlarca Bodrum kalkışlı tarifeli uçağının birçoğunda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
BİLET FİYATLARI 600 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Tatilcilerin yoğun talebi nedeniyle havayolu şirketlerinin ekonomi sınıfında düşük fiyatlarda biletleri kalmazken, bu sınıftaki tek yön biletler 342 liradan alıcı buldu. Business sınıfında ise tek yöne biletler ortalama 600 liradan satılıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Deprem Felaketini Yaşayan Türkler, Bodrum'a Böyle Geldi
- Suikast Timinin Hain Lideri İtiraf Etti! Darbeden Haberi Varmış
- Şehzadeler Şehrinin 'selfieci Şehzade'sinin Başına Gelmeyen Kalmadı!
- Ruhsat Alabilmek İçin 5 Katlı Binaya 3 Katlık Yangın Merdiveni Yaptılar
- Bodrum'daki Depremin Ardından Ufo Paniği Kamerada!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mescid-İ Aksa İçin Bütün İslam Dünyası Ayağa Kalktı
- Kudüs'te 'öfke Cuması': İsrail Polisinden 50 Yaş Altı Erkeklere Yasak!
- Ülkenin Yüzde 85'i Ayaklandı! Venezuela Yanıyor, Başkan Maduro Görmüyor
- İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü
- Salvador Dali'nin Mezarı Dna Testi İçin Açıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar