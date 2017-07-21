Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre dün gece saat 01.31'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgeden ayrılmak isteyen tatilciler, havayolu firmalarına yoğun ilgi gösteriyor.

UÇAKLARDA YER KALMADI

Tatilcilerin geri dönüş talebi nedeniyle başta Türk Hava Yolları(THY) olmak üzere Muğla'nın Milas- Bodrum ve Dalman Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya yapılan uçaklarda neredeyse yer kalmadı. Havayolu şirketlerinin gün içerisindeki onlarca Bodrum kalkışlı tarifeli uçağının birçoğunda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

BİLET FİYATLARI 600 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Tatilcilerin yoğun talebi nedeniyle havayolu şirketlerinin ekonomi sınıfında düşük fiyatlarda biletleri kalmazken, bu sınıftaki tek yön biletler 342 liradan alıcı buldu. Business sınıfında ise tek yöne biletler ortalama 600 liradan satılıyor.

Kaynak: haberinburada