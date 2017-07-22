DEPREM SONRASI ÇEVRE BAKANI'NDAN UYARI: 7.5 MİLYON YAPININ YIKILMASI LAZIM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu topraklarının yüzde 71'inin deprem riski altında bulunduğunu, Türkiye'de her yıl 200 bini İstanbul'da, 300 bini Anadolu'da olmak üzere 500 bin yapının kentsel dönüşüm yoluyla yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Özhaseki, Bodrum depremini örnek vererek, "Özellikle Ege Bölgesi'ndeki belediyelerin imar hareketleri ve ruhsatları konusunda daha duyarlı ve dikkat olması gerekiyor" dedi.
EGE DEPREMİ VE İSTANBUL'DAKİ SEL FELAKETİ KRİTİK EDİLDİMilli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Platformu 17'nci Geleneksel Vefa Buluşması'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, toplantı öncesi gazetecilerin Ege'deki deprem ve İstanbul'daki sel ile ilgili sorularını yanıtladı. Özhaseki, dünyadaki iklim değişikliğine bağlı olumsuzlukların Türkiye'nin de önünde durduğunu ve felaketlere yol açtığını söyledi. Bakan Özhaseki şöyle konuştu:"BELEDİYELER İMAR PLANINI DELMEMELİ VE ÇANAK TUTMAMALI"
"İklim değişikliğine bağlı olumsuzlukları önlemler alarak önleyebiliriz. Depremlere sağlam zemin ve buna dayanıklı yapılarla yani depremlerle savaşarak değil, önlemler alarak yüz yüze gelebiliriz. Anadolu topraklarının yüzde 71'i deprem tehdidi altındadır. Depremlerle savaşılmaz önlemler alınır. İnsanların canını depremlerde değil, kötü yapılaşmalar almaktadır. Gereken çalışmalar yapıldığı takdirde depremleri can kaybı olmadan atlatabiliriz ama imar planlarını delme çalışmaları kaçak yapılaşma olursa, belediyeler buna çanak tutarsa, insanlar ne yazık ki en ufak sarsıntıda dışarı çıkar. Mal ve can kaybı olur. Uzakdoğu'da görüyorsunuz evler sağlam olunca insanları meydana gelen depremler gece uykusundaki ninni gibi gelir."
TÜRKİYE'DE 7.5 MİLYON YAPI RİSKLİ
Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve hükümet olarak hesaplarının 7.5 milyon yapının elden geçirilmesi ve büyük bölümünün yıkılması gerektiğine değindi. Bakan Mehmet Özhaseki, Bakanlar Kurulu'na getirdikleri ve önümüzdeki günlerde meclise getirecekleri yeni düzenlemeler konusunda herkesin üzerine düşeni yaptığını belirterek şunları söyledi:
"Deprem konusunda hedefimiz 15 yılda her yıl 500 bin yapıyı yenilemek, bunun altyapısını düzenlemek, finansman kaynaklarını bulmak olacaktır. Bu konuda dersimize çalıştık. Düzenlemeler Bakanlar Kurulunda uzun uzun anlatıp tartışmaya açtık. Her yıl 200 bini İstanbul'da 300 bini Anadolu'da olmak üzere 500 bin binanın yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir."
EGE BÖLGESİNDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bodrum'da meydana gelen depremin can kaybı olmadan atlatılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Özhaseki, Ege Bölgesi'nin depremsel açıdan riskli olduğunu belirterek, "Ege Bölgesi'ndeki belediye başkanlarını buradan bir kez daha uyarıyorum. O bölgedeki yapılaşmalar çok daha fazla dikkatli olunmalı. Bodrum depreminde çok şükür can kaybı yok. Eğer belediyeler imar planlarını delmemiş ya da bozulmasına çanak tutmamışsa sıkıntı olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da 'naylon Fatura' Operasyonu
- Deprem Uzmanı Uyardı: Marmara Denizi'nde Aşırı Isınma Büyük Depremin Habercisi Olabilir
- Depremde Öldü Sanılan Balıkçı, En Güvendiği Limana Sığınmış!
- Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
- Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
- G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
- Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
- Alaçatı'daki Restoranın Sahibinin Avukatı: Terim'in Alkollü Olduğu Her Halinden Belliydi
- Çinliler Burak Yılmaz İçin 5 Milyon Euro İstedi, Trabzonspor Transferi Bitirmek Üzere
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
- Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
- Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
Bu Haberle İlgili Yorumlar