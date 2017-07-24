Ege Denizi, Gökova Körfezinde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından artçı sarsıntılara dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Ege'de endişe edilecek bir durum yoktur. Doğuya doğru Çökertme ve Ören'e doğru bir yırtılma söz konusu değildir." dedi.

ŞENER ÜŞENMEZSOY, BODRUM VE KOS ADASINDAKİ ARTÇI SARSINTILARI DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.6'lık depremin ardından Bodrum ve Kos Adasındaki artçı sarsıntıları değerlendirdi. Üşümezsoy, İzmir'i de yakından ilgilendiren Karaburun Midilli Foça üçgenindeki hareketlilik hakkında da yorumlarda bulundu. Şener Üşümezsoy, Gökova depremiyle ilgilide, "Bu fay düzlemi Gökova Körfezi'nin altına doğru düşük eğimle dalmaktadır ve fayı doğudan Çökertme ile Datça istikametinde uzanan yanal atımlı fayla sınırlamaktadır. Fayın yırtılma düzlemi 700-800 km karedir. Bu da 6.7 lik depremi göstermektedir. Fayın atımı ise yani kayma, bir bir buçuk metre kadardır. Datça Yarımadası ve onun Gökova'daki devamı bu fay düzlemi üzerinde saatin tersi yönünde güneye doğru dönerek kaymaktadır" dedi."ARTÇI DEPREMLER, BU FAY DÜZLEMİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMEKTEDİR"

Üşümezsoy, "Bu nedenle artçı depremler, bu fay düzlemi üzerinde gerçekleşmektedir. Doğuya doğru Çökertme ve Ören'e doğru bir yırtılma söz konusu değildir. Dün sabah olan 5.0 büyüklüğündeki deprem ayrı bir fay sisteminde olup, Kos Adasının güneyinde uzanan Ege kökenli derin bir depremdir. Bunun Bodrum depremi ile direkt bağlantısı yoktur. Bu fay'da çok derinde oluşan 5'lik depremler Gökova Körfezindeki açılmayı, batıdan sınırlamaktadır" şeklinde konuştu.

"EGE'DE ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOKTUR"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ege Denizi-Karaburun-Midilli Foça bölgesindeki hareketliliği ise şöyle yorumladı: "Yırtılan Midilli fay düzlemini doğudan sınırlayan Karaburun, Midilli, Doğu ucuna ulasan yanal atımlı fay sisteminde olan artçılardır. Bu artçılar Foça ve Karaburun'da hissedilmektedir; çünkü 6.3'lük depremle yırtılan düşük eğimli fay düzlemindeki depremlerden farklı olarak kuzey güney yönlü yanal atımla oluşan bu son depremlerdeki hareket yönü Foça ve Karaburun'a doğru olduğu içindir. Bu Midilli fay düzleminin yırtılmasının implikasyonu olduğu için, yeni bir fay yeni bir deprem değildir. Ege'de endişe edilecek bir durum yoktur."

Kaynak: haberinburada