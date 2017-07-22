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Depremde öldü sanılan balıkçı, en güvendiği limana sığınmış!

DEPREMDE ÖLDÜ SANILAN BALIKÇI, EN GÜVENDİĞİ LİMANA SIĞINMIŞ!

Ege Denizi'nde yaşanan depremin olduğu saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam'ın, denizin daha "güvenli" olduğu düşüncesiyle evine dönmediği ortaya çıktı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Depremde Öldü Sanılan Balıkçı, En Güvendiği Limana Sığınmış!(8/10)4

Ege Denizi'nde yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin yaşandığı saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam'ın, denizin daha "güvenli" olduğu düşüncesiyle hareket ettiği ortayı çıktı.

"AİLEM DALGALARIN BENİ YUTTUĞUNU, ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜŞ"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Hasan Sağlam (59), depremin meydana geldiği gecenin öncesinde denize açıldığını belirterek, başından geçenleri anlattı. "Balığa çıktığımı bilen ailem dalgaların beni yuttuğunu, öldüğümü düşünmüş. Haber verdikleri Sahil Güvenlik, beni bulup deprem olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. "Dalgaların beni yuttuğunu, öldüğümü düşünmüşler. Haber verdikleri Sahil Güvenlik beni bulup deprem olduğunu söyledi. Ben de ailemle iletişim kurabileceğim bir yere gidip telefon ettim, beni merak etmemelerini söyledim. Küçük bir depremdir diyerek olayı geçiştirdim" dedi.

"300-400 LİRA HARÇLIĞIMI ÇIKARTMAK VARKEN DÖNMEK İŞİME GELMEDİ"

"Sahil güvenlikten ölen, önemli ölçüde yaralanan kimsenin olmadığını öğrendiğim için ailemin yanına dönmek yerine balık tutmayı tercih ettim. 300-400 lira harçlığımı çıkartmak varken dönmek işime gelmedi" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"SALLADI GİTTİ BANA ZARARI OLMADI, OLAN KARADAKİLERE OLDU"

Denizde sarsıntıyı hissettiğini ancak önemsemediğini, depremin suda kendisine zararı olmayacağını düşündüğünü vurgulayan Sağlam, "Salladı gitti, bana zararı olmadı, olan karadakilere oldu. Denizin ortasında kahvaltı yapıp yola çıktım. Balık tutmanın sevinciyle döndüğümde iskele yıkılmış, kayıklar denizin ortasındaydı. O zaman depremin büyüklüğünü anladım." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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