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depreme, yangına dayanıklı ısı yalıtımlı hazır konut üretti

DEPREME, YANGINA DAYANIKLI ISI YALITIMLI HAZIR KONUT ÜRETTİ

Kars'ta bir işadamı kurduğu imalathanede Horasan harcıyla depreme, yangına dayanıklı, ısı yalıtımlı hazır konut yapıyor.Duvarları parça parça üretilen konutlar daha sonra birleştirilerek ev haline getiriliyor.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : Depreme, Yangına Dayanıklı Isı Yalıtımlı Hazır Konut Üretti(9/10)6


Kars'ta yaklaşık 33 yıldır müteahhitlik yapan işadamı Numan Zincirkıran konut yapımında bir ilke imza attı. 7 yıl süren zorlu çalışmalar sonrası depreme ve yangına dayanıklı, ısı yalıtımlı yeni horasan harcıyla yapılmış hazır konutları üretti. Türk Patent Enstitüsü'nde patentini aldı.



Türk Patent Enstitüsü'den 22 Şubat 2016 tarihinde "Yeni Horasan Harcı Hazır Konut" patentini alan Müteahhit Numan Zincirkıran, inşaat yapımında Türkiye'de bir ilki başararak yeni bir kapı açmış oldu. Özellikle ısı yalıtımında üst düzey bir tasarruf sağlayan konutlar, Doğu Anadolu bölgesinde ağır geçen kış şartları dolayısıyla sektöre taze bir kan akışı sağlıyor.



 



kaynak:milliyet








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