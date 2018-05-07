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Depresyona girdi, eve kapanıp 6 yabancı dil öğrendi

DEPRESYONA GİRDİ, EVE KAPANIP 6 YABANCI DİL ÖĞRENDİ

İzmit'te yaşayan turizm rehberliği öğrencisi Gamze Gazeteci, depresyona girip eve kapandıktan sonra kendi başına 6 yabancı dil öğrenmeyi başardı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Depresyona Girdi, Eve Kapanıp 6 Yabancı Dil Öğrendi(7/10)3

İzmit'te yaşayan Gamze Gazeteci'ye 2011 yılında depresyon tanısı konuldu. Bilecik Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'nden mezun olan Gamze Gazeteci'nin o günden sonra hayatı değişti.

EVDEN ÇIKMADAN KENDİNE YABANCI DİLLERE VERDİ

Turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gamze Gazeteci, "Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim" dedi.

HEDEFİ 20 DİL

Yabancı dil kitaplarını kaynak olarak kullandım. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Flemenkçe, İtalyanca'yı ileri seviyede, Korece'yi ise başlangıç seviyesinde konuşabiliyorum. Hedefim 20 dil. Depresyon seviyemde azalma yaşandı. Yeteneklerimi keşfettim. Şimdi öğrencilere özel ders veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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