DERBİ ÖNCESİ OLAY! G.SARAY TARAFTARI KADIKÖY'Ü KAZIP MUSKA ÇIKARDI
Kadıköy'de 19 yıldır kazanamayan Galatasaray'ın taraftarları, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'ndan muska çıkardı.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda gece yarısı Galatasaraylı taraftarların Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gizlice giriş yaparak kale sahasında kazı yaptığı ve kazı sonucunda muskaya benzer bir şey çıkardığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Videoda Galatasaray taraftarlarının planlı bir şekilde Kadıköy'e geldikleri ve yıllardır galibiyet alamamalarına sebep olan bir büyüyü stadın zeminine gömülü olduğu yerden çıkarıldığı görüntüleniyor.
SAHADA KAZI YAPTILAR
Taraftarların Saraçoğlu'na tırmanarak girdiği ve ellerinde fener ve kürekler ile stadın içinden sahaya kadar ulaşarak kazı yaptıkları görülmekte...
Kazdıkları noktada buldukları muska ile dehşete uğrayan taraftarlar bir anda her şeyi bırakıp kaçmaya başlıyorlar.
VİDEONUN REKLAM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada çokça paylaşılan videonun daha sonra bir bahis firması reklamı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu
- Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Zeytin Dalı Harekatı'nı Görüştü
- Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun
- Ünlü Tarihçi Böyle Buyurdu: Türkler Çok Eğitimli Cahil Bir Millettir
- 56. Günde Harita Değişti, Afrin İkiye Bölündü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar