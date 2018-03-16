Metroyu Bombalayıp 30 Kişiyi Yaralamıştı! Saldırının Görüntüleri Çıktı
Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu
Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Zeytin Dalı Harekatı'nı Görüştü
Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun
Ünlü Tarihçi Böyle Buyurdu: Türkler Çok Eğitimli Cahil Bir Millettir
Aym'nin Kararı Sonrası Şahin Alpay Tahliye Edildi
56. Günde Harita Değişti, Afrin İkiye Bölündü!
G.Saray Antrenmanına Terim Damga Vurdu! Binlerce Kişi Ayakta Alkışladı
Fenerbahçe Doğuş Son Saniyede Yıkıldı!
Alex De Souza Tribünde!
İngilizler, Galatasaray Taraftarını Konuşuyor!
Pkk'nın Eve Tuzakladığı Mayın Patladı, Anne Ve 5 Çocuğu Öldü
Osmanlıspor'dan Karabükspor'a Farklı Tarife
Antalyaspor'dan Hayati 3 Puan!
Avcılar'da Mavi Hap Operasyonu! Piyasa Değeri 1 Milyon
Yola Fırlayan Köpeği Tır'ın Altında Kalmaktan Kurtardı!
Adını Suriye'de Duymuştuk! Ahmedinejad Ünlü Generalden Yardım İstedi
Metrobüs Yolunda Korku Dolu Anlar! Otomobil Bir Anda Alev Alev Yandı
Kadını Adım Adım Takip Edip Çantasını Çaldı! Kapkaç Anı Kamerada
Gs Tv'de Büyük Skandal! Taraftarın Hareketini Görenler Şaşkına Döndü

Derbi öncesi olay! G.Saray taraftarı Kadıköy'ü kazıp muska çıkardı

DERBİ ÖNCESİ OLAY! G.SARAY TARAFTARI KADIKÖY'Ü KAZIP MUSKA ÇIKARDI

Kadıköy'de 19 yıldır kazanamayan Galatasaray'ın taraftarları, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'ndan muska çıkardı.

Tarih : 16 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Derbi Öncesi Olay! G.Saray Taraftarı Kadıköy'ü Kazıp Muska Çıkardı(7/10)3

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda gece yarısı Galatasaraylı taraftarların Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gizlice giriş yaparak kale sahasında kazı yaptığı ve kazı sonucunda muskaya benzer bir şey çıkardığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Videoda Galatasaray taraftarlarının planlı bir şekilde Kadıköy'e geldikleri ve yıllardır galibiyet alamamalarına sebep olan bir büyüyü stadın zeminine gömülü olduğu yerden çıkarıldığı görüntüleniyor.

SAHADA KAZI YAPTILAR

Taraftarların Saraçoğlu'na tırmanarak girdiği ve ellerinde fener ve kürekler ile stadın içinden sahaya kadar ulaşarak kazı yaptıkları görülmekte...

Kazdıkları noktada buldukları muska ile dehşete uğrayan taraftarlar bir anda her şeyi bırakıp kaçmaya başlıyorlar.

VİDEONUN REKLAM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada çokça paylaşılan videonun daha sonra bir bahis firması reklamı olduğu ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Derbi  Öncesi  Olay  Gsaray  Taraftarı  Kadıköy  Ü  Kazıp  Muska  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER