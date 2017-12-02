DERBİ ÖNCESİ SÜRPRİZ ÇAĞRI: BOZUK PARAYLA GELİN
Türk Kızılayı Genel Sekreteri, stada sokulmayan bozuk paraların Kızılay kumbaralarına atıldığını hatırlatarak "Derbiye bozuk paralarla gelin. Evinizde bozuk para kalmasın." dedi.
Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, taraftarın maça bozuk parayla gelmesini istedi. Stada sokulmayan bozuklukların Kızılay kumbaralarına atılmasına dikkat çeken Can şu ifadeleri kullandı:
"KIZILAY'IN İYİLİK HAREKETİNDE KATKINIZ OLSUN"
"Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev bir derbi oynanacak. Sporseverlerin heyecanına ortak olmak için biz de buradayız. Türkiye genelinde statlarda 3 bin 500'e yakın kumbaramız var. Bu kumbaralarımızı özellikle şehir statlarına koyuyoruz. İnsanlara, 'statlara gelirken yanınızda bozuk paraları da getirin, evinizde bırakmayın. Kızılay'ın iyilik hareketinde sizin de katkınız olsun' diyoruz"
"BU YARDIMLAR ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILIYOR"
Stadyum önlerinde toplanan bozuk paraların daha çok çocukların eğitimine harcandığını vurgulayan Can, "Bu yardımlar ihtiyaç sahibi olanlara, özellikle çocukların kırtasiye ve eğitim giderlerinde kullanılıyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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