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DERBİ SONRASI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI


Derbi sonrası kavga: 2'si ağır 3 yaralı
Tarih : 29 Nisan 2018, 23:40
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı. 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 1 Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı ifade edildi.

İKİ TAKIM TARAFTARI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Adana Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Düğünler Caddesi'nde, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından iki takımın taraftarları arasında sözlü tartışma çıktı.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraftarlar, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya tutuştu. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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