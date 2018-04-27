Derbi Soruşturmasında Yeni Gelişme: 18 Kişi Serbest
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Derbi soruşturmasında yeni gelişme: 18 kişi serbest

DERBİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: 18 KİŞİ SERBEST

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin bugün adliyeye sevk edilen 18 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Derbi Soruşturmasında Yeni Gelişme: 18 Kişi Serbest(10/10)6

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin bugün adliyeye sevk edilen 18 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

4 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

SPOR SAVCISI SORGULADI

Olaylı derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Zanlılar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından sorgulandı. Savcı Aslan, 4 kişiyi serbest bıraktı. 18 zanlıdan 4'ünü, "Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan, 14'ünü de, "Müsabaka alanında yasak madde kullanmak' suçundan adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti.

DÜN 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün, Şenol Güneş'i yaralayan S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış, 22 kişi ise serbest kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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