DERBİ YENİLGİSİ SONRASI BİR DARBE DE NEGREDO'DAN GELDİ
Galatasaray derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası 35. dakikada oyundan çıkan Beşiktaşlı Negredo, sezonu kapattı.
Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.
Negredo, dün oynanan dev derbinin 35. dakikasında sakatlanmış, yerini Jeremain Lens'e bırakmıştı.
Kaynak: haberinburada
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