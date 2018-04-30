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Derbi yenilgisi sonrası bir darbe de Negredo'dan geldi

DERBİ YENİLGİSİ SONRASI BİR DARBE DE NEGREDO'DAN GELDİ

Galatasaray derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası 35. dakikada oyundan çıkan Beşiktaşlı Negredo, sezonu kapattı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Derbi Yenilgisi Sonrası Bir Darbe De Negredo'dan Geldi(6/10)2

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

Negredo, dün oynanan dev derbinin 35. dakikasında sakatlanmış, yerini Jeremain Lens'e bırakmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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