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Derbide Çimlere Basmayın Diyen Güvenlik Görevlisine Çıkıştı
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Derbide Çimlere basmayın diyen güvenlik görevlisine çıkıştı

DERBİDE ÇİMLERE BASMAYIN DİYEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇIKIŞTI

Galatasaraylı Bülent Korkmaz, Beşiktaş maçında "Çimlere basmayın" diye uyaran güvenlik görevlisine çıkıştı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 10:30
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Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve eski teknik direktörü Bülent Korkmaz maç öncesi büyük şok yaşadı.

Yayıncı kuruluşa yorumculuk yapan Korkmaz, çimlere çıkınca görevlilerce uyarıldı. Sinirlenen Korkmaz, "Ben çime basarım kardeşim" diyerek çıkıştı.

Stat görevlileri ısrarcı olunca, Korkmaz sinirli bir şekilde çıkış tüneline gitti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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