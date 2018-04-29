DERBİDE GALATASARAY ÇİFTE HABERLE SARSILDI!
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren maçın hemen başında Younes Belhanda, Gary Medel'e yaptığı hareket nedeniyle 3. dakikada sarı kart gördü. Sarı kart gören Younes Belhanda, Galatasaray'ın gelecek hafta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.
MARIANO ÖNCE DENEDİ SONRA ÇIKTI
Öte yandan mücadelede ilk 20 dakika geride kalırken Mariano, bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Birkaç dakika boyunca kendini deneyen ve maça devam etmek isteyen Brezilyalı, kenara 22. dakikada değişiklik işareti yaptı. Fatih Terim, oyuna Martin Linnes'i sürerken Mariano kenara geldi. Başarılı savunmacının durumu, ilk kontrollerin ardından belli olacak.
Kaynak: haberinburada
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