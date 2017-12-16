DERBİDE GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ!
Basketbol Süper Liginde Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank'ı sahasında 80-78 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 11'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Galatasaray Odeabank'ı 80-78 mağlup etti.
DEVREYE BEŞİKTAŞ ÖNDE GİRDİ
Akatlar Spor Salonu'nda siyah-beyazlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 24-23 önde geçti. 2'nci periyotta vites yükselten Beşiktaş, savunmadaki etkili oyunuyla 18-12'lik çeyrek skoru yakaladı ve devreye 5 sayı farkla önde girdi: 41-36.
GALATASARAY FARKI İNDİRDİ FAKAT MAĞLUP OLMAKTAN KURTULAMADI
3'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, rakip potaya 25 sayı gönderdiği çeyreği 66-56 önde kapattı. Son periyotta Galatasaray iyi bir performans göstererek farkı indirse de rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-78 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde üst üste 8, toplamda ise 9'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 6'ncı mağlubiyetini tattı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş'tan Jon Diebler oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- 7,2 Milyar Lira Fazladan Faiz Ödüyoruz
- Bakan Albayrak: 28 Ab Üyesi Ülke Arasında Elektrik Ve Doğal Gazı En Ucuz Kullanan Ülke Türkiye
- Jandarmanın Yüz Tanıyan Akıllı Gözlüğü Takbul'a Dünya Talip
- Bursa'da 100 Liralık Alışverişle Çekilişe Katılan 10 Müşteri, Otomobil Sahibi Oldu
- Üsküdar-Ümraniye Metrosunun İlk Yolcuları, Tren Hareket Edince Sendeledi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar