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Derbide gülen taraf Beşiktaş!

DERBİDE GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ!

Basketbol Süper Liginde Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank'ı sahasında 80-78 mağlup etti.

Tarih : 16 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Derbide Gülen Taraf Beşiktaş!(5/10)1

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 11'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Galatasaray Odeabank'ı 80-78 mağlup etti.

DEVREYE BEŞİKTAŞ ÖNDE GİRDİ

Akatlar Spor Salonu'nda siyah-beyazlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 24-23 önde geçti. 2'nci periyotta vites yükselten Beşiktaş, savunmadaki etkili oyunuyla 18-12'lik çeyrek skoru yakaladı ve devreye 5 sayı farkla önde girdi: 41-36.

GALATASARAY FARKI İNDİRDİ FAKAT MAĞLUP OLMAKTAN KURTULAMADI

3'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, rakip potaya 25 sayı gönderdiği çeyreği 66-56 önde kapattı. Son periyotta Galatasaray iyi bir performans göstererek farkı indirse de rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-78 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde üst üste 8, toplamda ise 9'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 6'ncı mağlubiyetini tattı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş'tan Jon Diebler oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Derbide  Gülen  Taraf  Beşiktaş    haber

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