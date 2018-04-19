Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında Pepe'nin Josef de Souza'yı düşürdüğü pozisyonda Mete Kalkavan direk kırmızı kartına başvurdu.

Ziraat Türkiye Kupası 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

METE KALKAVAN'DAN DİREK KIRMIZI KART

Gergin başlayan mücadelenin 30. dakikasında Josef de Souza'yı düşüren Pepe, Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Tecrübeli hakemin bu kararı bir çok kişi tarafından eleştirildi.

AHMET ÇAKAR: NE DİYEYİM SANA

Eski hakem Ahmet Çakar bu karardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu?" dedi.

PEPE EN SON KIRMIZISI 2014 DÜNYA KUPASINDA GÖRDÜ

Pepe, 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir resmi maçta kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun kulüp kariyerindeki son kırmızı kartı ise Real Madrid formasıyla 2011/12 sezonundaydı.

Kaynak: haberinburada