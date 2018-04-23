DERBİDE MUZ YİYEN FENERBAHÇELİ HASAN ALİ: YEMEMİ DOKTORLAR İSTEDİ
Beşiktaş derbisinde olaylar çıktığı sırada muz yerken görüntülenen Hasan Ali Kaldırım, "Kan şekerim düşmüştü. Doktorların doğrultusunda bu yola başvurdum." dedi.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde olaylar patlak verdiği için oyun durduğu sırada muz yemişti. Başarılı sol bek, bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Hasan Ali, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissettim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Macron'dan Trump'a: Suriye'deki Askerlerini Çekme Yeni Bir Savaş Çıkar
- Genç Anne, ''çocuklarıma İyi Bakın'' Notu Bırakıp Pompalı Tüfekle İntihar Etti
- Chp'nin 15 Vekil Transferi İyi Parti'ye 25 Milyon Lira Kazandırdı
- Kritik Görüşme Bitti! Açıklamaya Abdullah Gül Sorusu Damga Vurdu
- Bu Kareleri İlk Kez Göreceksiniz! İşte Atatürk'ün Çocuk Sevgisi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti
- Nazi Saldırısına Uğrayan Türk: Boğazımı Sıkıp Köpeği Eşime Saldırttı
- Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
- Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
- Irak'ta Cinsel İlişki Kaseti Ortaya Çıkan Kadın Aday, Adaylıktan Çekildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar