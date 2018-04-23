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Derbide Muz Yiyen Fenerbahçeli Hasan Ali: Yememi Doktorlar İstedi
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Derbide Muz Yiyen Fenerbahçeli Hasan Ali: Yememi Doktorlar İstedi

DERBİDE MUZ YİYEN FENERBAHÇELİ HASAN ALİ: YEMEMİ DOKTORLAR İSTEDİ

Beşiktaş derbisinde olaylar çıktığı sırada muz yerken görüntülenen Hasan Ali Kaldırım, "Kan şekerim düşmüştü. Doktorların doğrultusunda bu yola başvurdum." dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Derbide Muz Yiyen Fenerbahçeli Hasan Ali: Yememi Doktorlar İstedi(6/10)2

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde olaylar patlak verdiği için oyun durduğu sırada muz yemişti. Başarılı sol bek, bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Hasan Ali, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissettim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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