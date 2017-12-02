DERBİDE TOLGAY ARSLAN-GOMİS ÇARPIŞMASI KORKUTTU
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Tolgay Arslan ile Bafetimbi Gomis'in çarpışması yürekleri ağza getirdi.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk yarısında korkutan bir an yaşandı. Bir pozisyon esnasında Tolgay Arslan ile Bafetimbi Gomis sert bir şekilde çarpıştı.
TOLGAY ARSLAN UZUN SÜRE YERDEN KALKAMADI
Tolgay Arslan, çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalırken, Beşiktaşlı futbolcular hakem Fırat Aydınus'a itirazlarda bulundu ve faul pozisyonunda sarı kart bekledi.
Aydınus, o anı pozisyon gereği olan bir çarpışma olarak yorumladı.
Kaynak: haberinburada
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