Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk yarısında korkutan bir an yaşandı. Bir pozisyon esnasında Tolgay Arslan ile Bafetimbi Gomis sert bir şekilde çarpıştı.

TOLGAY ARSLAN UZUN SÜRE YERDEN KALKAMADI

Tolgay Arslan, çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalırken, Beşiktaşlı futbolcular hakem Fırat Aydınus'a itirazlarda bulundu ve faul pozisyonunda sarı kart bekledi.

Aydınus, o anı pozisyon gereği olan bir çarpışma olarak yorumladı.

Kaynak: haberinburada