DERBİYE ÇIKMAYAN BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK ŞOK! KÜME DÜŞME CEZASI KAPIDA
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmadığı için PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada sevkin, "Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca" yapıldığı belirtildi. Ancak, 46. madde kafalarda soru işareti bıraktı. Çünkü 46. maddenin b fıkrasında "küme düşme" cezası yer alıyor. İlgili madde şöyle;
"AKSİNE DÜZENLEME YOKSA BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLÜR"
"(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.
(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır."
(Güneş)
Kaynak: haberinburada
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