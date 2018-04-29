DERBİYE SAATLER KALA ORTAYA ÇIKTI! İŞTE FATİH TERİM'İN İMHA PLANI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'ı hücum planıyla yıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikadan itibaren önde basıp Kartal'ın savunmasını hataya zorlayacak.
Şampiyonluk yolundaki son ve en kritik derbide Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, hücum futbolundan taviz vermeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte hafta boyunca yaptığı analizlerde, rakibi beklemek yerine oyunu önde oynamaya karar verdi. Galatasaray ilk dakikadan itibaren önde pres yaparak, Beşiktaş savunmasını hataya zorlayacak. Özellikle taraftar desteğiyle birlikte takımının ofansta daha da güçlü kalacağını düşünen Terim, kendi savunmasını da önde kurup beklerin sürekli ilerideki kanat oyuncularına destek vermesini istiyor.
DÖNEN TOPLARA DİKKAT
Terim'in öğrencilerini en fazla uyardığı konulardan biri, Beşiktaş savunmasından dönecek toplar. Fatih hoca oyuncularından ileride kalabalık durmalarını ve ikinci topları mutlaka kaparak atak sürekliliği sağlamalarını bekliyor. Böylece daha az eforla daha fazla pozisyon bulunması hedefleniyor.
11'İ KAFASINDA KURDU
Öte yandan Fatih hocanın Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kazanan kadroda bir değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi. Kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Maicon'un görev alacak olmasının dışında, farklı bir tercih yapılmayacağı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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