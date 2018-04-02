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DEREDE KAYBOLAN POLİSTEN 12 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ


Derede kaybolan polisten 12 gün sonra acı haber geldi
Tarih : 02 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Derede Kaybolan Polisten 12 Gün Sonra Acı Haber Geldi(10/10)6

Trabzon'un Maçka ilçesinde 22 Mart'ta devriye görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın cenazesi bulundu.

EKİP OTOSU DEREYE UÇUNCA AKINTIYA KAPILMIŞTI

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları bugün sonuçlandı.

KAYBOLDUĞU YERDEN 5 KM UZAKLIKTA BULUNDU

AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km'lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, sevindirici haber bugün saat 11.15 sıralarında geldi. Ayan'ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 5 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri mevkiinin hemen altında bulundu.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan, 22 Mart tarihinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kayboldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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