DEREYE GİREN GENÇ BOĞULDU
Muş'un Varto ilçesinde bir genç girdiği derede boğuldu.
Olay, dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Ölçekli köyünde meydana geldi. Dere yüzen 15 yaşında R.Y. isimli gencin boğulduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler, vatandaşlarında yardımı ile olay yerine yaptıkları çalışma sonucu, R.Y.'nin cansız bedenine ulaştı.
R.Y.'nin cenazesi otopsi için Hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar