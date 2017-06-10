

Olay, dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Ölçekli köyünde meydana geldi. Dere yüzen 15 yaşında R.Y. isimli gencin boğulduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler, vatandaşlarında yardımı ile olay yerine yaptıkları çalışma sonucu, R.Y.'nin cansız bedenine ulaştı.







R.Y.'nin cenazesi otopsi için Hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.







kaynak:milliyet