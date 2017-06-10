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dereye giren genç boğuldu

DEREYE GİREN GENÇ BOĞULDU

Muş'un Varto ilçesinde bir genç girdiği derede boğuldu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Dereye Giren Genç Boğuldu(9/10)11


Olay, dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Ölçekli köyünde meydana geldi. Dere yüzen 15 yaşında R.Y. isimli gencin boğulduğu bilgisi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Ekipler, vatandaşlarında yardımı ile olay yerine yaptıkları çalışma sonucu, R.Y.'nin cansız bedenine ulaştı.



R.Y.'nin cenazesi otopsi için Hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dereye  Giren  Genç  Boğuldu    haber

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