DEREYE UÇAN ARAÇ 9 AYLIK BEBEĞİN MEZARI OLDU
Sakarya'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, dereye devrilen araçtaki 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk toplamda 9 kişi de yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilen cipte bulunan 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk toplamda 9 kişi de yaralandı.
KÖPRÜDEN DEREYE DEVRİLDİ
Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Zekeriya Onat kontrolündeki cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye devrildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
10 YARALI ARAÇTAN ÇIKARILDI
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce ters dönerek bir kısmı suda kalan araç içerisinde bulunan 10 yaralı uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
9 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinden çıkartılan 9 aylık Ümeyra Onat bebeğin sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucu öldüğü belirlenirken; cip içerisinde bulunan İsmail Onat (72), Eyüp Türkan (14), Nurgül Türkan (12), Ahmet Türkan (10), Fatih Türkan (39), Fatma Türkan (36), Zekeriya Onat (31), Melike Onat (35) ve Saliha Onat (45) isimli yaralılar ise Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, burada yapılan müdahaleler sonrasında Geyve Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Dereye uçarak ters dönen araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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