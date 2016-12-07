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DERİK KAYMAKAMI'NIN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME


DERİK KAYMAKAMI'NIN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Tarih : 07 Aralık 2016, 11:01
Puan Ver : Derik Kaymakamı'nın Şehit Edilmesiyle İlgili Flaş Gelişme(9/10)6


Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce 10 Kasım'da makam odasında el yapımı patlayıcı ile düzenlenen, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün şehit düştüğü saldırının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan, kamu görevlilerinin de bulunduğu 71 kişiden 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Aralarında Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü T.E ile yeğeni olan Yazı İşleri Şefi Ş.M ve Derik Belediyesi Zabıta Amiri V.E'nin de bulunduğu 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.



Gözaltındaki 42 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



 



kaynak:sabah








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