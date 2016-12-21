

Mardin'in Derik ilçesinde teröre tepki, şehitlere saygı mitingi düzenledi. Ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyen grup terör örgütü aleyhinde slogan attı. Güvenlik korucusu 2 erkek kardeşini şehit verdiğini belirten ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Zeytun Kılıç, "Şehit kardeşlerimin bıraktığı yerden ben devam edeceğim. Hayatım boyunca terör örgütüyle mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.



Derik ilçesinde yaklaşık bin 500 kişi ellerinde Türk Bayrakları ile Bahçelievler Mahallesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplandı. Burada sık sık PKK aleyhinde slogan atan grup, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Burada düzenlenen mitinge, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Emniyet Amiri Mustafa Hakan Kutluay, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Güneydoğu Anadolu Köy Korucuları Federasyon Başkanı Seydoş Karadağ, kamu kurum müdürleri, bazı muhtarlar ile öğrenciler katıldı.







kaynak:yenişafak