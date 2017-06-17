

dernek görünümlü kumarhanelere düzenlenen baskında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 640 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.







Bursa'da polis ekipleri yaptıkları baskınlarla dernek görünümlü kumarhanelere göz açtırmıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından kamu yararına çalışması için kurulan sosyal yardım dernekleri görünümdeki kumarhanelere baskın yaptı. Kumar baskınında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda kişiye çeşitli yaptırımlar uygulandı.







TOMBALA OYUNLARIN OYNANDIĞI İHBARI ÜZERİNE POLİ HAREKETE GEÇTİ







Edinilen bilgiye göre Bursa'da çeşitli isimlerle kurulan derneklerde kumar ve tombala tabir edilen oyunların oynandığının ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından çeşitli derneklere eş zamanlı yapılan baskında 640 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, işletmeler de denetime tabi tutuldu.