DERNEK GÖRÜNÜMLÜ PAVYONDA GÖZALTINA ALINAN KADINLARDAN İLGİNÇ SAVUNMA: MÜŞTERİ OLARAK GELMİŞTİK
Konya'da dernek adı altında işletilen pavyona baskın yapıldı. Yapılan baskında gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 konsomatris, müşteri olarak arkadaşlarını görmeye geldiklerini söyledi.
Konya'da, dernek adı altında işletilen pavyona yapılan baskında, yabancı uyruklu 5 konsomatris gözaltına alındı.
ARAMADA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ile Narkotik ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Ferhuniye Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği adı altındaki pavyona baskın düzenledi. Baskında, dedektör köpek Oscar da kullanıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde izine rastlanmadı.
MÜŞTERİ OLARAK ARKADAŞLARINI GÖRMEYE GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER
İşyeri çalışanları ve müşterilerin GBT sorgusu yapıldı. Pavyonda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Ukraynalı Ksenlıa F. (26), Olha S. (28), İnna B. (35), Rus Darıa P. (26) ile Kübalı Daidelin S.(19) gözaltına alındı. Kadınların, pavyona müşteri olarak arkadaşlarını görmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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