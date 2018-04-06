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Ders Alınmıyor! Bakan Açıkladı: Çiftlik Bank Mağdurlarının Yarısı Yeniden Para Yatırmaya Hazır

DERS ALINMIYOR! BAKAN AÇIKLADI: ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARININ YARISI YENİDEN PARA YATIRMAYA HAZIR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank mağdurlarının yüzde 50'snin yeniden böyle bir oluşuma para yatırmaya hazır olduğunu söyleyip, bu oluşumlara karşı vatandaşları uyardı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Ders Alınmıyor! Bakan Açıkladı: Çiftlik Bank Mağdurlarının Yarısı Yeniden Para Yatırmaya Hazır(8/10)4

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank mağdurları arasında yapılan ankette ortaya ilginç bir sonuç çıktığını belirterek, "Yüzde 50'ye yakın insan 'biz tekrardan böyle bir oluşumda paramızı yatırmayı düşünebiliriz' diye ifade ediyorlar. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir konu" dedi.

MUHTARLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde esnafları ziyaret etti. Tarihi Ulu Cami'de Cuma namazını kıldıktan sonra esnafları gezen Bakan Tüfenkci, daha sonra Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nı da ziyaret ederek burada muhtarların sorunlarını dinledi.

"VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ"

Burada bir gazetecinin Çiftlik Bank mağdurlarının durumuna ilişkin sorduğu soruya da cevap veren Bakan Tüfenkci, konuyla ilgili incelemelerinin halen devam ettiğini belirterek, "Biz vatandaşlarımızı her fırsatta bu gibi yapılara karşı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz. Hükumet olarak sadece bizim bakanlık değil, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız bu tip yapılar üzerine ciddi anlamda gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"YÜZDE 50'YE YAKIN İNSAN 'YENİDEN PARA YATIRIRIZ' DİYOR"

Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve yüksek kar vaatleri sunan şirketlere karşı her zaman şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini dile getiren Tüfenkci, "Bu arada Çiftlik Bank mağdurları arasında bu araştırma yapıldı. Orada yapılan sonuç ilginç. Yüzde 50'ye yakın insan 'biz tekrardan böyle bir oluşumda paramızı yatırmayı düşünebiliriz' diye ifade ediyorlar. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Onun için biz sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu tür vatandaşlarımızın duygularını kullanan sadece Çiftlik Bank yok. Daha önceden gelen yapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine baktığımızda esasında birbirini tekrar eden yapılar olduğunu görüyoruz. Buna rağmen kamuoyunda yeteri kadar yer almasına rağmen vatandaşlarımızın hassas olmadığını görüyoruz. Bu hassasiyeti oluşturma adına da biz hem bilgilendirmeyi yapacağız. Hem de bunlarla ilgili mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Bu yıl yağışın az olması sebebiyle özellikle sulama sorunun bulunduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, bu sorunu çözmek için gerekli kurumların çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Tüfenkci, Şahnahan Kanalı ile alt bölgelerin su probleminin de büyük ölçüde çözüleceğine inandıklarını dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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