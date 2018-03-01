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Derste İstiklal Marşı'nı okuyamayan öğrenciyi döven öğretmene inceleme

DERSTE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYAMAYAN ÖĞRENCİYİ DÖVEN ÖĞRETMENE İNCELEME

Diyarbakır'da ortaokul öğrencisi, derste İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı için müzik öğretmeni tarafından dövüldü. Milli Eğitim, öğretmen hakkında inceleme başlattı.

Tarih : 01 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Derste İstiklal Marşı'nı Okuyamayan Öğrenciyi Döven Öğretmene İnceleme(9/10)5

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, ortaokul öğrencisi M.F.'nin (12), derste İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı gerekçesiyle müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Darp raporu alan aile, polis merkezine gidip, öğretmenden şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.

İSTİKLAL MARŞINI EZBERE OKUYAMADIĞI İÇİN DÖVÜLDÜ

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nun 6. sınıf öğrencisi M.F., iddiaya göre, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadığı için geçen haftaki derste müzik öğretmeni F.K. tarafından dövüldü. Ertesi gün bahçede, arkadaşı ile öğretmenin dayak olayını hatırlattığı için tartışan M.F., kendilerini gören F.K. tarafından tekrar dövüldü. Okul çıkışı eve gelen M.F.'nin yüzündeki morlukları gören ailesi, yaşananları dinledikten sonra hastaneden darp raporu alıp, polis merkezine gitti. Aile, müzik öğretmeni F.K.'den, çocuklarına "Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" dediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

"ÇALIŞTIM AMA UTANDIĞIM İÇİN SÖYLEYEMEDİM"

Olayı anlatan M.F., müzik öğretmeni F.K.'nin daha önce kendilerine İstiklal Marşı'nın ezberlenmesi gerektiğini söylediğini belirtti. M.F. "İstiklal Marşı'na çalıştım; ama utandığım için söyleyemedim. 'Hocam, ben utanıyorum' dedim. Hatta bazı derslerde hiç hikaye falan da okumuyorum. O da sinirlendi, dedi ki 'Burası terör yuvası değil, biz de terörist yetiştirmiyoruz" diye konuştu. Anne Vahide F. ise olayın ardından okuldan çağrıldıklarını ve kendilerinden şikayetçi olmamalarının istendiğini söyledi. Öğretmenin çocuklarına söylediği sözlere kızdıklarını belirten Vahide F., "Çocuğuma bu lafın söylenmesi beni etkiledi. Babası da bu konuda sinirlendi" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Okul yönetimi tarafından olayla ilgili tutanak tutularak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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