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Dertlere Deva Tünel: Yüzerek Geçenler Sıkıntılarından Kurtuluyor

DERTLERE DEVA TÜNEL: YÜZEREK GEÇENLER SIKINTILARINDAN KURTULUYOR

Bursa'da içi su dolu tünelden yüzerek geçenlerin sıkıntılarından kurtulduğuna inanılıyor.

Tarih : 22 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Dertlere Deva Tünel: Yüzerek Geçenler Sıkıntılarından Kurtuluyor(6/10)2

Bursa Orhaneli ilçesinin Kusumlar köyünde suyun akışıyla oluşan doğal tünel, bekarların, hastaların ve üzerinde büyü olduğunu düşünenlerin akınına uğruyor. İnanışa göre 5 metre uzunluğundaki doğal kayalardan oluşan tünelden geçenler dert ve sıkıntılarından kurtuluyor. Türkiye'nin her yerinden gelip tünele girip sıkıntılarından kurtulanlar köye bağışta bulunuyor.

HASTA VE SIKINTISI OLANLAR ZİYARET EDİYOR

Ünü bütün Türkiye'yi saran tüneli hasta ve sıkıntısı olanlar ziyaret ediyor. İnanışa göre tünelin içinden yüzerek 3 defa geçiliyor. Dağdan akan soğuk suyu sebebiyle ancak havaların ısınmasıyla vatandaşların ziyaret ettiği tünel bugünlerde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

"İYİ OLDUM DİYENLER KÖYÜN DERNEĞİNE BAĞIŞ YAPIYOR"

Kusumlar Muhtarı Halil İbrahim Eren, "Köyümüzde bulunan 5 metrelik tünelin içinden geçenlerin dertlerinden kurtulduğuna inanılıyor. Yıllardır içinden su akan bu tünel, hastalar, kısmetini açmak isteyenler ve üzerinde büyü olduğunu düşünenler tarafından ziyaret ediliyor. Bu tünelden geçip iyi oldum diyenler tekrar gelip köyümüzün derneğine bağışta bulunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte köyümüzdeki ziyaretçi sayısında gözle görülür artış başlamasını bekliyoruz" dedi. Kusumlar köyündeki tüneli ziyaret eden vatandaşlar ise "Biz de gelip bu tünelden 3 defa geçtik. Bakalım biz de derdimize derman bulabilecek miyiz?" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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