DERYA ALABORA'NIN MESLEK HAYATININ SONU DEYİP SÜRDÜ, SONUÇ ORTADA!
Derya Alabora'nın film setinde geçirdiği bisiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bisiklete binmeyi bilmeyen Mahir İpek'e bisiklet verilince ikili iki adım gidemeden düştü.
Ünlü oyuncu Derya Alabora'nın geçtiğimiz günlerde film setinde geçirdiği bisiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bisikleti kullanan oyuncu Mahir İpek'in bisiklete binmeyi bilmediği anlaşıldı.
"DERYA ALABORA'NIN MESLEK HAYATININ SONU" DİYE GİTTİ
Bisikleti kullanan oyuncu Mahir İpek'in bisiklete binmeyi bilmediği anlaşıldı. İpek, arkasına Alabora'yı alıp giderken, "Derya Alabora'nın meslek hayatının sonu" diyerek de anons yapmış.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Restoranda Amuda Kalkmak İsteyen Gencin Dramı, Ağır Çekimle Kamerada!
- Evsiz Adamı Konaklama Karşılığında Köle Yapan Çift Tutuklandı
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
Bu Haberle İlgili Yorumlar