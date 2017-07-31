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Derya Alabora'nın meslek hayatının sonu deyip sürdü, sonuç ortada!

DERYA ALABORA'NIN MESLEK HAYATININ SONU DEYİP SÜRDÜ, SONUÇ ORTADA!

Derya Alabora'nın film setinde geçirdiği bisiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bisiklete binmeyi bilmeyen Mahir İpek'e bisiklet verilince ikili iki adım gidemeden düştü.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : Derya Alabora'nın Meslek Hayatının Sonu Deyip Sürdü, Sonuç Ortada!(10/10)6

Ünlü oyuncu Derya Alabora'nın geçtiğimiz günlerde film setinde geçirdiği bisiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bisikleti kullanan oyuncu Mahir İpek'in bisiklete binmeyi bilmediği anlaşıldı.

"DERYA ALABORA'NIN MESLEK HAYATININ SONU" DİYE GİTTİ

Bisikleti kullanan oyuncu Mahir İpek'in bisiklete binmeyi bilmediği anlaşıldı. İpek, arkasına Alabora'yı alıp giderken, "Derya Alabora'nın meslek hayatının sonu" diyerek de anons yapmış.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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