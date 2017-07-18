DESTANIN YIL DÖNÜMÜNDE GALATA KULESİ KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yıl dönümünde, ışıklandırma yöntemiyle Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.
İSTANBUL'UN SEMBOLLERİ AYDINLATILDI
İstanbul'un sembolleri arasında yer alan kule, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında ışıklandırıldı.
VATANDAŞLAR VE TURİSTLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİ
Yansıtılan Türk bayrağıyla kırmızı beyaza bürünen tarihi kule önünde, vatandaşlar ve turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: haberinburada
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