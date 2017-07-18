Destanın Yıl Dönümünde Galata Kulesi Kırmızı Beyaza Büründü
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Destanın yıl dönümünde Galata Kulesi kırmızı beyaza büründü

DESTANIN YIL DÖNÜMÜNDE GALATA KULESİ KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yıl dönümünde, ışıklandırma yöntemiyle Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 05:20
Puan Ver : Destanın Yıl Dönümünde Galata Kulesi Kırmızı Beyaza Büründü(7/10)3

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

İSTANBUL'UN SEMBOLLERİ AYDINLATILDI

İstanbul'un sembolleri arasında yer alan kule, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında ışıklandırıldı.

VATANDAŞLAR VE TURİSTLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİ

Yansıtılan Türk bayrağıyla kırmızı beyaza bürünen tarihi kule önünde, vatandaşlar ve turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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