BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim yardımı için verilecek 548 milyon liradan seçime girecek tüm partilere pay verilmesini teklif etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Uyum yasaları yapılırken, 'seçim yardımı' adı altında dağıtılan 548 milyon liranın içerisinden seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz." dedi.

PARTİSİNİN MKYK TOPLANTISINDA KONUŞTU

Partisinin, "erken seçim" gündemi ile toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına rahmet diledi.

548 MİLYON LİRADAN DÜŞECEK PAYI İSTEDİ

Siyasi partilere yapılan Hazine yardımı kapsamında AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye ocak ayında 274 milyon lira verildiğini, seçim yardımı adıyla bu partilere 548 milyon lira daha ödeneceğini ifade eden Destici, Mecliste görüşülen teklifte "eksik, hukuksuz ve haksız buldukları bir husus bulunduğunu" belirtti.

Destici sözlerine şöyle devam etti:

"Yani toplam bu yıl içerisinde 4 partiye Hazineden verilecek para 822 milyon Türk Lirası. Henüz Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere katılacak partileri açıklamadı ama ocak ayını esas alırsak 9 siyasi partinin seçimlere katılacağı açıklanmıştı. 4'ü 822 milyonu paylaşan partiler.

"DEMOKRASİMİZ GÜÇLERNİRDİ"

Geriye 5 parti kalıyor. Adı 'seçim yardımı' olan 548 milyonun sadece 25 milyonu, diğer seçime katılmaya hak kazanan partilere 5'er milyon olarak verilseydi ne olurdu acaba? Demokrasimiz güçlenirdi. Adalet, az da olsa hak, hukuk tecelli etmiş olurdu. Biz uyarılarımızı, tekliflerimizi yaptık ama maalesef sadece iktidar partisiden değil, diğer muhalefet partilerinden de hiçbir cevap alamadık.

"HİÇBİRİSİ 822 MİLYONU BAŞKASIYLA PAYLAŞMAK İSTEMİYOR"

Hiçbirisi 822 milyonu bir başkasıyla paylaşmak istemedi. Adaletsizlikten, hukuksuzluktan bahseden şu anda en çok bu konuyu gündeme getiren ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partilerinin de sesi çıkmadı. Henüz vakit geçmiş değil. Uyum yasaları yapılırken, bu konuda ivedilikle bir düzenleme yapılmasını ve 'seçim yardım' adı altında dağıtılan 548 milyonun içerisinden, seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz.

Kaynak: haberinburada