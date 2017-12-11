Deutsche Bank Başekonomisti Torsten Slok, müşterilerine yolladığı uyarı notunda 2018'deki en önemli riskler arasında Bitcoin'in olduğu ve olası bir çöküşün yaşanabileceğini ifade etti.

Deutsche Bank Başekonomisti Torsten Slok, müşterilerine 2018 yılındaki olası risklerin ne olduğuna diar bir uyarı notu gönderdi. Bu listede Bitcoin de yer alıyor.

ÇÖKÜŞ OLABİLİR

Slok'un gönderdiği uyarı notuna göre 2018'deki en önemli riskler arasında Bitcoin'deki olası bir çöküş, yüksek enflasyon, yükselen emtia fiyatları ve Kuzey Kore tehdidi gibi riskler bulunuyor.

Deutsche Bank, geçtiğimiz hafta da Bitcoin çılgınlığının önümüzdeki sene genel piyasayı etkileyecebilecek bir risk olabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Slok, Bitcoin ve benzerlerindeki vahşi fiyat hareketlerinin daha sistematik bir hale gelebileceğini belirtti.

19 BİN DOLARI GEÇTİ

Kripto para biriminin fiyatı geçen hafta ilk kez 19 bin doları geçerken, sonrasında sert bir şekilde gerilmiş ve 13 bin dolar sınırına inmişti. Bitcoin 11 Aralık Pazartesi saat 07.15 itibariyle 16 bin 300 dolarda bulunuyor.

Kaynak: haberinburada