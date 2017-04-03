İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

dev banka kendini böyle savundu

DEV BANKA KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Credit Suisse ofislerine yapılan baskının ardından gazetelere reklam verdi, vergi kaçakçılığına karşı olduğu belirtti.

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:50
Puan Ver : Dev Banka Kendini Böyle Savundu(5/10)4


İsviçre bankası Credit Suisse adli makamların üç ofisinde yaptığı aramalar sonrası bankanın itibarına gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için İngiliz gazetelerine, vergi kaçakçılığına sıfır toleransı olduğunu vurgulayan Reklamlar verdi.



Zürih merkezli Credit Suisse'in geçen hafta uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturmasına dahil edilmesinin ardından Londra, Paris ve Amsterdam ofislerine baskınlar düzenlenmişti.



Sunday Times, Sunday Telegraph ve Observer gazetelerinde yayımlanan reklamlarda ilanların "son dönemlerde farklı Avrupa ülkelerinde vergiyle ilgili soruşturmalar başlatıldığına dair çıkan haberlere bir cevap" olduğu ifade edildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dev  Banka  Kendini  Böyle  Savundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER