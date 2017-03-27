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dev birleşmeye onay geldi

DEV BİRLEŞMEYE ONAY GELDİ

AB, Dow Chemical ve DuPont'un 130 milyar dolarlık birleşmesini koşullu olarak onayladı.

Tarih : 27 Mart 2017, 15:58
Puan Ver : Dev Birleşmeye Onay Geldi(5/10)2


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Dow Chemical ve DuPont arasındaki 130 milyar dolarlık birleşmeye koşullu olarak onay verdi.



AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, kimya sektöründe 130 milyar dolarlık ABD firmaları Dow Chemical ve Dupont birleşmesine koşullu onay verildiğini açıkladı.



 



kaynak:hürriyet








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