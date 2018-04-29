Şırnak'ta Üs Bölgesine Saldırı! Çatışma Çıktı, 1 Askerimiz Şehit Oldu
Koruma Altındaydı! Ormanda Gezen Arkadaş Buldu: Acımadan Vurmuşlar
Medipol Başakşehir'den Ankara'da Muhteşem Geri Dönüş!
Tüm Türkiye Nefesini Tuttu! Dev Derbide 11'ler Belli Oldu
Beşiktaş'ın Tecrübeli Futbolcusu Atiba, Galatasaray Maçı Kadrosunda Yok
Erdoğan Talimat Verdi! Şehidin Yetimhane Vasiyeti Yerine Getirilecek
İskoçya'da Şampiyon Celtic!
İstanbul Cup'ta Şampiyon Belli Oldu
Akın Akın Geldiler! Nisan Ayında 1 Milyon Barajı Aşıldı
Dev Derbi Öncesi 2 Taraftar Gözaltına Alındı
Ormanlık Alanda Dehşet! Başından Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu
10 Ayrı Şehirde Aranan Ödüllü Dolandırıcı Mühendis Yakalandı!
Kral Tanju Başvurusunu Yaptı! İşte Aday Adayı Olduğu Parti
Akm'nin Ön Cephesi Büyük Bir Gürültüyle Yıkıldı! O Anlar Kamerada
Reuters Duyurdu! Suriye'de Dengeleri Değiştirecek Gelişme
Türk Antrenör, Romanya'da Şampiyon Oldu
Son Dakika! Erdoğan Talimat Verdi, Ak Parti'de Süre Uzatıldı
Kutsal Saydığı Mesleği Uğruna Canını Verdi
Tarihi Karar Sonrası Kim'den Şaşırtan Çıkış: Tüm Dünyaya Göstereceğiz!
Eve Merdivenle Girdi, Kendini Reddeden Kadını Öldürüp Kızını Yaraladı!

Dev derbi öncesi 2 taraftar gözaltına alındı

DEV DERBİ ÖNCESİ 2 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Süper Ligde oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde otobüs camını kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alındı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Dev Derbi Öncesi 2 Taraftar Gözaltına Alındı(8/10)4

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

2 BİN 350 KİŞİ OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.

Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dev  Derbi  Öncesi  2  Taraftar  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER