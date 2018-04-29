DEV DERBİ ÖNCESİ 2 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
Süper Ligde oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde otobüs camını kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alındı.
Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.
2 BİN 350 KİŞİ OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ
Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.
Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.
Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 2 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Koruma Altındaydı! Ormanda Gezen Arkadaş Buldu: Acımadan Vurmuşlar
- Erdoğan Talimat Verdi! Şehidin Yetimhane Vasiyeti Yerine Getirilecek
- Ormanlık Alanda Dehşet! Başından Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu
- 10 Ayrı Şehirde Aranan Ödüllü Dolandırıcı Mühendis Yakalandı!
- Kral Tanju Başvurusunu Yaptı! İşte Aday Adayı Olduğu Parti
EKONOMİ HABERLERİ
- Akın Akın Geldiler! Nisan Ayında 1 Milyon Barajı Aşıldı
- İstanbullulara Müjde! Dev Projenin Yüzde 90'ı Tamamlandı
- Nefesler Tutuldu! Zirvede 2 Milyar Liralık Dev Kapışma
- Çiftlik Bank'ın Karakutusu Kirli İşleri Anlattı: 322 Milyon Tl'lik Açığı Bitcoin'le Kapattık
- Başbakan Yıldırım, İmar Barışı İçin Müjdeyi Verdi!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar