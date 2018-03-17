Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

FENERBAHÇE-GALATASARAY ARASINDAN OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'deki 122 randevularına çıkacak. Bu maçlarda Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 kez kazandı (38B).İki takım, Fenerbahçe?nin ev sahipliğinde 61. karşılaşmalarına çıkacak. Fenerbahçe, evinde Galatasaray?ı 35 kez yenerken, rakibine sadece 10 kez kaybetti (15B).Fenerbahçe, Kadıköy?de Galatasaray?a 22 Aralık 1999?dan bu yana yenilmiyor (14G 4B). Ancak, Kadıköy?de oynanan son sekiz maçın dördü berabere bitti. Aykut Kocaman ile Fatih Terim, teknik direktör olarak altı derbi maçına çıktı. Taraflar bu maçlarda ikişer galibiyet aldı (2B).Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son yedi maçta sadece bir kez yenildi ancak bu maçların sadece birini kazanabildi (5B).

Kaynak: haberinburada