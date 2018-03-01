Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ile Fenerbahçeli Josef de Souza arasında tartışma çıktı. Rakibine yumruk atan Quaresma kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Zirat Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final ilk maçında oynanan ikinci yarı olaylar çıktı.

Oyuna ikinci yarı giren Ricardo Quaresma, maçın 52. dakikasında ile Josef de Souza ile arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada Josef de Souza yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Quaresma'nın rakibine yumruk attığı gerçekçesiyle Portekizli futbolcuya kırmızı kart çıkardı.

PEPE İLE VOLKAN DEMİREL ARASINDA GERGİNLİK

Kırmızı kartın ardından oldukça sinirlenen Quaresma, yerde yatan Josef de Souza'ya giderek tepki gösterdi. Quaresma'yı o bölgeden uzaklaştırmak isteyen Pepe ile Volkan Demirel arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. O bölgeye gelen Mehmet Ekici, Pepe'yi tittiği için sarı kart gördü.

Yaşanan gergin anla sırasında yedek kulübelerindeki futbolcular da saha girdiler ve ortalığı sakinleştirmeye çalıştırdılar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da sahaya girerek, sarı kartı olan Volkan Demirel'i olay yerinden uzaklaştırdı.

Kaynak: haberinburada